In vista della stagione 20252026, la Toscana e l'Umbria hanno stretto un accordo che prevede uno scouting congiunto nel settore della pallamano. Petrarca Arezzo e Subasio Handball parteciperanno a una competizione a Chieti, affrontando squadre provenienti da quattro diverse aree. L’obiettivo è individuare nuovi talenti e favorire la crescita del movimento nelle rispettive regioni. La collaborazione tra le due regioni mira a rafforzare le attività di formazione e selezione dei giovani giocatori.

? Cosa sapere Petrarca Arezzo e Subasio handball sfidano squadre di quattro aree a Chieti.. L'accordo tra Toscana e Umbria punta allo scouting per la stagione 2526.. Le atlete della Petrarca pallamano Arezzo e della Subasio handball di Santa Maria degli Angeli hanno sfidato le avversarie nella palestra de La casa della Pallamano a Chieti, ieri, nell’ambito di un torneo che ha coinvolto quattro diverse aree geografiche. L’incontro si è inserito in un progetto ambizioso nato per la stagione 2526, che vede la collaborazione tra le società toscana e umbra con l’obiettivo di far crescere la disciplina del pallamano nel territorio. La rappresentativa composta dalle giocatrici aretine e di Santa Maria degli Angeli ha affrontato le squadre provenienti dalle zone 5 (ToscanaUmbria), 6 (MarcheAbruzzo), 7 (LazioCampania) e 8 (Puglia).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pallamano: Toscana e Umbria uniscono le forze per i nuovi talenti

Notizie correlate

Liguria e Toscana uniscono le forze: 1000 ragazzi coinvolti nella tutelaIl Consorzio Canale Lunense ha preso parte a Didacta Italia, la grande fiera della scuola tenutasi a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Consorzio Toscana Nord: nuovi vertici per unire le forze sul territorioIeri, 16 aprile, le dinamiche interne del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord hanno un passo decisivo verso la piena operatività istituzionale con...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Pallamano, le ragazze della Petrarca a Chieti per un progetto di ricerca di talenti; Arezzo, cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell'Alga Atletica.

Marche, Umbria e Toscana firmano un patto per formare una macroregioneToscana, Umbria e Marche si assomigliano. Hanno numeri, necessità ed opportunità comuni e possono dunque formare utilmente una macroregione. Soprattutto possono integrare molti servizi tra loro. quotidianosanita.it

Umbria, Toscana e Marche firmano un patto per formare una macroregioneToscana, Umbria e Marche si assomigliano. Hanno numeri, necessità ed opportunità comuni e possono dunque formare utilmente una macroregione. Soprattutto possono integrare molti servizi tra loro. quotidianosanita.it

Cassano Magnago dice addio all’ingegner Giovanni Gatti, imprenditore e tra i fondatori della pallamano cittadina #cassanomagnago - facebook.com facebook