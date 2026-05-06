Nell’hinterland della città arriveranno 1,2 miliardi di euro destinati a migliorare i servizi di trasporto extraurbano. Sono previsti interventi per modificare gli orari dei bus nelle ore di minore affluenza e aumenti del numero di autobus in alcune zone, con l’obiettivo di rendere più efficienti le linee di collegamento. Le aree che riceveranno il maggior incremento di veicoli sono state indicate nel piano di investimento, senza specificare quali.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari dei bus nelle ore di morbida?. Quali zone dell'hinterland riceveranno il maggior numero di nuovi autobus?. Come verrà garantito il collegamento tra bus e stazioni ferroviarie?. Chi gestirà i quattro lotti territoriali per i prossimi sette anni?.? In Breve Servizi estesi del 25% con 9 milioni di chilometri annui aggiuntivi.. Scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 30 settembre 2026.. Gestione suddivisa in quattro lotti con affidamenti della durata di 7 anni.. Obiettivo potenziamento corse nelle fasce di morbida, serali e periodi estivi.. L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Monza, Lodi e Pavia ha stanziato 1,2 miliardi di euro per il nuovo bando dei servizi autobus interurbani e suburbani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus nell’hinterland: 1,2 miliardi per potenziare i servizi extraurbani

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