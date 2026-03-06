Stagione estiva 2026 | contratti e modalità di assunzione dei dipendenti stagionali

Per la stagione estiva 2026, si apre la possibilità di assumere dipendenti stagionali con contratti a tempo determinato, conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 812015 e ai contratti collettivi. Le modalità di assunzione e i contratti utilizzati devono rispettare le norme vigenti, che definiscono le attività considerate stagionali e le procedure da seguire per l’assunzione.

Un aspetto non trascurabile in vista della prossima stagione estiva è la possibilità di assumere i dipendenti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite come tali dalla normativa (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81) o dai contratti collettivi. Considerato il carattere eccezionale delle prestazioni, legate ad un aumento dell'attività conseguente a picchi e cicli stagionali, questo tipo di contratti sfugge alle limitazioni previste dallo stesso Decreto Legislativo numero 812015 per i rapporti a termine ordinari. Ci riferiamo in particolare all'esenzione dal regime delle causali, della durata massima di ventiquattro mesi, dello stacco temporale in caso di riassunzione a tempo determinato nonché dei limiti numerici alla quantità di contratti a termine occupati in azienda.