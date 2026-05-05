C’è una Roma luminosa, stratificata, quasi sospesa nel tempo: è quella di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, la nuova serie Rai Fiction prodotta da Palomar, diretta da Milena Cocozza e tratta dal ciclo di romanzi “ Il commissario Buonvino ” di Walter Veltroni. A darle voce – e respiro – è la colonna sonora originale firmata da Andrea Guerra, uno dei compositori italiani più riconoscibili a livello internazionale, capace di trasformare ogni partitura in un racconto parallelo. La serie, in onda il 7 e 14 maggio in prima serata su Rai 1, fa di Villa Borghese il proprio spazio narrativo: un’isola verde e cinematografica, attraversata da misteri e silenzi.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Buonvino – Misteri a Villa Borghese, Andrea Guerra firma la colonna sonora della nuova serie Rai

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Palomar Production. . Avete sentito il cast di "BUONVINO - Misteri a Villa Borghese" Non perdetevi la prima stagione giovedì 7 e 14 maggio in prima serata su Rai1 e RaiPlay! @rai1official @raiplay_official @raiufficiale #RaiFiction - facebook.com facebook