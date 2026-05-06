Buona cucina e beneficenza si fondono nella ' Sagra del pesce azzurro e del pinzino'

Venerdì 8 si apre la sesta edizione della 'Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino', un evento organizzato dall'Associazione ‘Nati con la Calzamaglia’ con il supporto del Centro di promozione sociale Rivana Garden e il patrocinio del Comune di Ferrara. L'iniziativa unisce tradizione culinaria e attività benefiche, attirando partecipanti interessati a gustare piatti di pesce e a sostenere cause sociali locali. La manifestazione durerà diversi giorni e si svolgerà in diverse location della città.

Prende il via venerdì 8 la sesta edizione della ‘Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino’, l'iniziativa ideata dall'Associazione ‘Nati con la Calzamaglia’, in collaborazione con il Centro di promozione sociale Rivana Garden e con il Patrocinio del Comune di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Pasta con lo sgombro fresco Notizie correlate Primavera al Parco: sagra a Teglio, buona cucina e divertimento per grandi e piccoliLa primavera arriva a Teglio Veneto e la Pro Loco Tegliese presenta PRIMAVERA AL PARCO nei giorni 24-25-26 Aprile e 1-2-3 Maggio con un ricco... Primavera al Parco, Sagra a Teglio Veneto, buona cucina e musica latinaProsegue a Teglio Veneto (VE) “Primavera al Parco”, con il secondo weekend in programma dall’1 al 3 maggio 2026, tra musica, mercatini e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Villafranca Padovana festa di beneficenza tra pizza d’autore e inclusione; 41ª Sagra dello Gnocco: Tutti a tavola!; Sagra a San Zeno di Arzignano, fino al 3 maggio; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi. Buona cucina e beneficenza si fondono nella 6a edizione della Sagra del Pesce Azzurro e del PinzinoPrende il via l'8 maggio 2026 la sesta edizione della Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino l'iniziativa ideata dall'Associazione Nati con la Calzamaglia (NCLC) di Ferrara, in collaborazione con i ... cronacacomune.it Sagra del pesce. Cucina, giochi e visite guidateTre fine settimana all’insegna della voglia di stare insieme grazie all’impegno dei donatori di Sangue Fratres di Massaciuccoli, uno dei primi gruppi donatori in Italia. Arriva sabato e prosegue fino ... lanazione.it Nel weekend tutti a Camogli per la tradizionale Sagra del Pesce! - facebook.com facebook Mattarella: Buona festa del lavoro, ancora una volta, anche a chi il lavoro lo sta cercando, a chi lo difende, a chi cerca di superare le barriere del lavoro povero e precario. Buon Primo maggio a tutti! x.com