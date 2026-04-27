Primavera al Parco Sagra a Teglio Veneto buona cucina e musica latina

A Teglio Veneto prosegue l'evento “Primavera al Parco”, che si svolge dal primo al 3 maggio 2026. La manifestazione include musica latina, mercatini e attività di intrattenimento per tutte le età. Durante il secondo weekend, i partecipanti possono gustare buona cucina e partecipare a diverse iniziative nel parco locale. La sagra si svolge all'aperto, coinvolgendo la comunità e i visitatori in un clima di festa e socializzazione.

Prosegue a Teglio Veneto (VE) “Primavera al Parco”, con il secondo weekend in programma dall’1 al 3 maggio 2026, tra musica, mercatini e intrattenimento per tutte le età.Protagonista della festa è lo stand gastronomico, aperto dalle 18:00 e nei festivi anche a pranzo dalle 12:00, con un menù.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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