Buon compleanno Stendardo Enrico de Angelis Mertens…

Oggi sono ricordati diversi personaggi, tra cui uno che compie gli anni e altri coinvolti in eventi pubblici o professionali. Tra i nomi citati ci sono ex calciatori, come uno che ha militato in squadre di alto livello, e figure note nel mondo dello sport e dello spettacolo. Sono menzionati anche alcuni nomi senza ulteriori dettagli, suggerendo celebrazioni o ricorrenze legate a queste persone.

Buon compleanno Enrico de Angelis, Stendardo, Mertens, Dani Alves, Lorenzo Santonocito, Cristina Lunghi, Giovanni Rezza, Kovacic, Tony Blair, George Clooney, Alessandra Ferri, Andrea Scanzi, Rainer Masera, Monica Macchioni, Annagrazia Calabria. Oggi 6 maggio compiono gli anni: Enrico de Angelis, ex calciatore, allenatore, informatico; Lorenzo Santonocito, politico; Cristina Lunghi, manager; Andrea Scanzi, giornalista, scrittore, conduttore tv; Tony Blair, ex premier britannico; George Clooney, attore; Monica Macchioni, giornalista; Luigi Leoni, attore; Cesare Bermani, storico; Mariano Melonari, ex calciatore; Franco Rampazzo, ex calciatore; Ambrogio Colombo, ex ciclista; Silvio Traversa, funzionario; Sergio Bello, ex atleta; Elena Baggiore, soprano; Rainer Masera, economista, banchiere;Enrico Pianetta, politico.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Stendardo, Enrico de Angelis, Mertens… Notizie correlate Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Immobile…Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Ciro Immobile, Paola Sciarrillo, Johnny Dorelli, Ugo de Siervo, Riccardo Cocciante, Ivana Monti,... Buon compleanno Dada Gallotti, Wilma de Angelis, Alberto AngelaBuon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela, Paolo Modugno, Dada Gallotti, Gianfranco Amendola, Silvio Brusaferro, Massimo Garavaglia, Antonio...