Buon compleanno Matilde Roma Maurizia de Angelis Immobile…

Il 20 febbraio, Matilde Roma ha compiuto gli anni, portando allegria tra amici e colleghi. La sua carriera come analista sanitaria si è consolidata negli ultimi anni, e oggi festeggia con una torta in ufficio. Maurizia de Angelis, manager amministrativa, ha invece ricevuto tanti messaggi di auguri per i suoi successi professionali. La giornata segna anche i compleanni di figure note come Johnny Dorelli, artista noto per le sue canzoni e spettacoli, e Riccardo Cocciante, celebre compositore. La città si riempie di festeggiamenti e sorrisi.

Buon compleanno Matilde Roma, Maurizia de Angelis, Ciro Immobile, Paola Sciarrillo, Johnny Dorelli, Ugo de Siervo, Riccardo Cocciante, Ivana Monti, Riccardo Chailly, Ida Maria Dentamaro, Giulio Scarpati, Rudi Garcia, Federica Moro, Giacomo Stucchi, Gianpaolo Calvarese, Salvatore Micillo, Rihanna. Oggi 20 febbraio compiono gli anni: Matilde Roma, analista sanitaria; Maurizia de Angelis, manager amministrativa; Paola Sciarrillo, giornalista; Johnny Dorelli, cantante, attore, conduttore radio e tv; Paolo Romeo, cardinale; Paolo Morosi, ex calciatore Torres, allenatore. Inoltre, festeggiano il compleanno: Anna Maria Biricotti, politica; Renato Romano, ex calciatore Napoli, Roma, attore, sceneggiatore; Francesco Stacchino, ex calciatore; Claudio Costa, medico; Michele Chimenti, politico; Ugo de Siervo, giurista, ex presidente corte costituzionale; Italo Salice, ex tuffatore; Ignazio Sanna, arcivescovo; Franco Cordelli, scrittore; Remo Masini, attore, doppiatore; Aldo Tagliapietra, musicista, cantante; Riccardo Cocciante, cantautore, compositore, musicista; Orlando Portento, autore e conduttore tv; Antonio Spirito, pittore, incisore; Mario Manera, ex calciatore Genoa, Piacenza; Ivana Monti, attrice; Ivano Dionigi, latinista; Mario Lega, pilota moto; Pino Aprile, giornalista, scrittore.