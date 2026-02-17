Leonardo Maria Del Vecchio Presidente di Mastri 4.0
Leonardo Maria Del Vecchio ha assunto il ruolo di Presidente di Mastri 4.0, un'iniziativa che mira a migliorare le competenze degli operai nel settore delle costruzioni. La sua nomina arriva in un momento di forte richiesta di figure qualificate e di investimenti in formazione sul territorio. Del Vecchio, con una lunga esperienza nel settore, guiderà il progetto che coinvolge aziende e istituzioni locali.
Leonardo Maria Del Vecchio diventa Presidente di Mastri 4.0, progetto dedicato alla formazione, qualificazione e inserimento professionale delle maestranze nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, pubbliche e private. La nomina segue l'ingresso di LMDV Capital, family office dell'imprenditore, nel capitale di Impredo S.p.A. – operatore attivo nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare - segnando così una nuova fase di sviluppo per il Gruppo. Un ponte tra scuola e lavoro, tra chi cerca un'occasione e chi è pronto a offrirla. Mastri 4.0 è la “scuola dei mestieri”, ideata da Daniele D'Orazio, Fondatore e Presidente di Impredo, realizzata da Impredo Academy, struttura creata ad hoc per formare profili professionali qualificati e rafforzare le competenze tecniche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
