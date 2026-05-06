Buffon | Conte alla Juve mi fece una lavata di capo davanti a tutti veramente forte Fu giusta

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi Buffon ha ricordato il suo ritorno alla Juventus con l’arrivo di Antonio Conte come allenatore. Secondo il portiere, Conte lo avrebbe rimproverato duramente davanti a tutta la squadra, esprimendo un’opinione severa. Buffon ha specificato che il discorso del tecnico leccese fu particolarmente energico e diretto, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti o sulle conseguenze di quell’episodio.

Gigi Buffon racconta cosa accadde al ritorno di Antonio Conte alla Juventus da allenatore: il leccese gli fece un discorso durissimo davanti a tutti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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