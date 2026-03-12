Luca Marrone | Alla Juve controllavano le pagelle Conte fece volare i tavolini nello spogliatoio
Luca Marrone, ora al Lecco, ha raccontato alcuni episodi degli anni trascorsi alla Juventus, parlando di controlli sulle pagelle e di un episodio in cui l’allenatore fece volare i tavolini nello spogliatoio. Ha condiviso anche dettagli sugli spogliatoi bianconeri, i retroscena con l’ex tecnico e ricordi legati al Monza di Galliani e Berlusconi.
Intervista a Luca Marrone, oggi al Lecco dopo gli anni alla Juventus che l'hanno forgiato e reso calciatore: gli aneddoti sullo spogliatoio bianconero, i retroscena degli anni con Conte, fino a ricordi sul Monza di Galliani e Berlusconi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
