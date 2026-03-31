Rogerio ex Sassuolo e Juve non gioca da due anni | Con Buffon e Dybala mi sentivo il migliore

Il calciatore brasiliano, che ha vestito le maglie di Sassuolo e Juventus, non calca il campo da due anni a causa di un infortunio. In un'intervista, ha ricordato i momenti passati con i compagni di squadra, citando Buffon e Dybala, e ha parlato delle sue sensazioni durante il periodo di inattività. La sua carriera è stata segnata da periodi di successo e da un lungo stop forzato.