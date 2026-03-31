Rogerio ex Sassuolo e Juve non gioca da due anni | Con Buffon e Dybala mi sentivo il migliore
Il calciatore brasiliano, che ha vestito le maglie di Sassuolo e Juventus, non calca il campo da due anni a causa di un infortunio. In un'intervista, ha ricordato i momenti passati con i compagni di squadra, citando Buffon e Dybala, e ha parlato delle sue sensazioni durante il periodo di inattività. La sua carriera è stata segnata da periodi di successo e da un lungo stop forzato.
Il terzino Rogerio, ex Sassuolo e Juventus, racconta il suo calvario dopo due anni di stop per infortunio e ricorda gli anni d'oro in bianconero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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