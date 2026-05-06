Bufera su Martina | mazzette per i lavori e contatti influenti il pm chiede 6 arresti

Un’indagine ha portato alla richiesta di sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone coinvolte in un caso di corruzione. Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero contattato soggetti con ruoli influenti per ottenere denaro, sostenendo che tali somme fossero destinate a pagare tangenti. Le accuse riguardano presunte mazzette legate a lavori pubblici e contatti con figure di potere.

Avrebbero fatto riferimento a conoscenze influenti per incassare denaro, facendo credere alle vittime che quei soldi servissero a finanziare presunte tangenti. È questo uno dei filoni dell’inchiesta che vede indagate sei persone, tra cui un dipendente del Comune di Martina, un avvocato e alcuni imprenditori del posto. Per Antonio Raguso, funzionario comunale, i pm Francesco Sansobrino e Marzia Castiglia hanno chiesto la misura cautelare in carcere. Gli arresti domiciliari, invece, per Fernando Rinaldi, Romina De Matteis, Emil Costin Ragulea, Cosimo Caliandro e Giuseppe Fornaio. Uno dei punti più delicati dell’indagine riguarda l’ipotesi secondo cui alcuni indagati avrebbero utilizzato i nomi di figure di peso della Camera di Commercio e di Confindustria, prospettando relazioni utili a condizionare l’esito di pratiche camerali.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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