Rai cancella il post su Martina Miliddi dopo la bufera social

La Rai ha rimosso un post su Martina Miliddi dopo una forte reazione sui social. Un breve video condiviso dalla rete pubblica ha scatenato una discussione, portando alla sua cancellazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti e media, trasformandosi in un episodio di grande risonanza online. La decisione di eliminare il contenuto è arrivata in breve tempo, senza ulteriori commenti ufficiali.

Un semplice video pubblicato sui social della Rai si è trasformato nel giro di poche ore in un caso mediatico. Protagonista della vicenda è Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi, finita al centro di una polemica per una didascalia giudicata da molti utenti allusiva e sessista. Il post, pubblicato dopo la puntata dell'8 marzo 2026 del game show di Rai 1, è stato cancellato rapidamente dall'azienda. Ma nel frattempo la discussione era già esplosa sui social, riaprendo il dibattito sulla rappresentazione femminile nella televisione pubblica. Tutto è iniziato con un breve video pubblicato sui profili social ufficiali di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.