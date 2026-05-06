Bufera Insigne a Pescara gli ultras prendono una posizione chiara E non le mandano a dire
I gruppi organizzati della Curva Nord del Pescara hanno diffuso un comunicato ufficiale in vista della partita di venerdì contro lo Spezia. La presa di posizione è stata netta e senza mezzi termini, segnando una rottura di silenzio su questioni che riguardano il tifo e le dinamiche interne alla tifoseria. La comunicazione arriva a poche ore dall’incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti.
I gruppi organizzati della Curva Nord del Pescara hanno rotto il silenzio e diramato un comunicato ufficiale assai netto e chiaro in vista dell'ultima, e delicata, partita che i biancazzurri disputeranno venerdì contro lo Spezia. Al Delfino serve un miracolo per raggiungere i playout dopo il ko.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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