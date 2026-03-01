Favola Insigne alla prima da titolare col Pescara | in gol con gli abruzzesi a 14 anni dall’ultima volta
Lorenzo Insigne ha segnato il gol dell’1-1 nel match tra Pescara e Palermo, il suo primo da titolare con i biancazzurri. La rete è arrivata all’Adriatico, a 5041 giorni dall’ultima volta che aveva segnato con questa maglia. La partita si è conclusa con una vittoria in rimonta del Pescara.
