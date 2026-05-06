Un ricorso presentato al Tribunale Regionale di Appello riguarda una presunta esclusione da una gara pubblica, causata da un errore digitale nel sistema. Il rappresentante del ricorso ha dichiarato che si tratta di una questione tecnica e non di responsabilità. Il sindaco coinvolto ha invece negato qualsiasi colpa, sostenendo che l’errore sia stato imputabile a un problema procedurale, senza coinvolgimento diretto da parte dell’amministrazione.

? Cosa scoprirai Come può un errore digitale causare l'esclusione da una gara?. Perché il sindaco nega ogni responsabilità per l'errore procedurale?. Quale norma ANAC ha scatenato il ricorso di TRC Servizi?. Cosa accadrà all'amministrazione se il Consiglio di Stato darà ragione all'azienda?.? In Breve Controversia legata alla delibera ANAC numero 15 del 14 gennaio 2025.. Esclusione prevista dall'articolo 108 comma 9 del decreto legislativo 362023.. L'amministrazione presenterà appello presso il Consiglio di Stato contro la sentenza TAR.. Problema tecnico relativo alla mancanza di campi specifici nel modulo digitale.. Il sindaco di Santa Caterina Albanese, Davide Bufano, ha risposto con fermezza alle recenti polemiche riguardanti il ricorso presentato da TRC Servizi davanti alla giustizia amministrativa nel comune calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bufano su ricorso TRC: «È una questione tecnica, non di responsabilità»

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