Ponte Morandi Castellucci | ‘Non avevo competenza tecnica diedi responsabilità agli esperti’

Durante il processo sul crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade ha dichiarato di non possedere competenze tecniche specifiche e di aver affidato le responsabilità a esperti del settore. La sua testimonianza si è concentrata sulla gestione delle decisioni prese in quegli anni e sulle deleghe attribuite ai tecnici incaricati di monitorare lo stato del ponte. Nessun riferimento è stato fatto a responsabilità dirette o a pratiche di gestione differenti.

Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, l'ex ad di Autostrade Castellucci si difende: “Non avevo responsabilità operative” e ricordando della tragedia di Genova, rivendica le sue scelte: “Diedi fiducia ai tecnici” IlPonte Morandi,noto anche comeviadotto Polcevera, era una delle principali infrastrutture autostradali di Genova. Progettato dall’ingegnereRiccardo Morandie inaugurato nel1967, rappresentava un’opera ingegneristica all’avanguardia per l’epoca. Il14 agosto 2018, però, quella struttura lunga oltre un chilometro è diventata simbolo di una tragedia nazionale: alle 11:36, durante un violento temporale, è crollata la sezione centrale del ponte, causando lamorte di 43 persone tra automobilisti e camionisti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ponte Morandi, Castellucci: ‘Non avevo competenza tecnica, diedi responsabilità agli esperti’ Notizie correlate Leggi anche: Ponte Morandi: difesa Castellucci, "È innocente, va condannato il metodo dell'accusa" Ponte Morandi, la difesa di Castellucci: "Mai presi in carico il Polcevera"È alle battute finali il processo per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Epilogo processo Morandi, ecco la disperata difesa di Castellucci dal carcere; Ponte Morandi, il processo allo sprint finale: i 57 imputati e lo spettro della prescrizione; Ponte Morandi, dopo quattro anni si chiude il dibattimento di primo grado; Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi. Ponte Morandi, Castellucci dal carcere: Mai deciso sul viadotto PolceveraAl processo dichiarazioni in videocollegamento: Solo indirizzi, non scelte tecniche. Sentenza attesa tra giugno e settembre ... rainews.it Ponte Morandi: Possetti, da Castellucci una difesa deboleUna difesa debole, che prende?di mira altre figure all'interno del procedimento e?sembra scaricare le responsabilità su altri. (ANSA) ... ansa.it Per otto anni ha cercato vite sotto le macerie, tra tragedie che hanno segnato un Paese intero. Lamù, una cagnolina Pastore Australiano dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, è stata protagonista nei soccorsi più difficili, dal ponte Morandi al terremoto in - facebook.com facebook Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi. Protagonista di oltre 100 missioni di salvataggio con i Vigili del Fuoco #ANSA x.com