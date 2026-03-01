Italia-Usa la Regione Campania a New York per la promozione del turismo enogastronomico

La Regione Campania ha inviato una delegazione a New York per promuovere il turismo enogastronomico. L'assessorato al Turismo ha presentato iniziative e prodotti tipici della regione durante un evento dedicato. La missione si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e culinario campano, coinvolgendo operatori locali e rappresentanti delle istituzioni americane. La partecipazione si svolge in collaborazione con enti e aziende del settore.

Missione istituzionale a New York per la Regione Campania. L'assessorato al Turismo ha presentato al mercato statunitense un'azione di comunicazione di lungo periodo costruita in partnership con tre grandi compagnie aeree: Delta Airlines, United Airlines e American Airlines, con la collaborazione dell'Enit sede di NY.