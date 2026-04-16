Da Bruxelles arriva un piano volto a contenere i rincari, ma il governo italiano definisce l'intervento un

Vedo Nero Patto di stabilità, sale l’ansia da sospensione. Accise: alla ricerca di un decreto. Upb e Fmi: quanto costa la tassa-Trump Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Mentre dal governo Meloni cresce la richiesta di sospendere il patto di stabilità, dalla Commissione Ue è arrivata ieri una bozza del piano, atteso per mercoledì 22 aprile, per fronteggiare gli effetti provocati dalla guerra di Trump e di Netanyahu contro l’Iran. Bruxelles è pronta a rimettere in campo la leva degli aiuti di Stato per contenere lo shock dei prezzi dell’energia. I governi potranno coprire fino al 50% dei costi extra per carburanti e fertilizzanti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un «pannicello caldo»

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