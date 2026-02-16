Muore a 33 anni a causa della febbre alta dopo il ricovero in ospedale | Salento sotto choc

È morto a 33 anni Emanuele Grecuccio, ricoverato per febbre alta a Lecce. Viveva a Salve, ed era attivo nel volontariato. Il Comune annulla le sfilate di carnevale in segno di lutto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Emanuele Grecuccio, un giovane di 33 anni di Salve, è deceduto improvvisamente a causa di una febbre alta che non si è fermata.

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato portato d’urgenza con febbre alta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Muore a 33 anni: Salve sotto choc e Carnevale annullato; Emanuele Greguccio, la febbre alta e il ricovero: morto in poche ora a 33 anni per un virus; Emanuele entra in ospedale con la febbre alta e muore a 33 anni: il sospetto del virus; Giovane di 33 anni muore a Salve, forse un virus. Annullata la sfilata di Carnevale.

Salento, in ospedale con febbre alta muore a 33 anni: mistero sul decesso di Emanuele GrecuccioIl giovane uomo di Salve è stato portato in condizioni critiche all’ospedale Vito Fazzi di Lecce nella serata del 14 febbraio, nella notte la morte. Si ... bari.repubblica.it

Muore a 33 anni: Salve sotto choc e Carnevale annullatoLa comunità di Salve è sotto shock per la scomparsa di Emanuele Grecuccio, un ragazzo di 33 anni, molto conosciuto in paese e attivo nel sociale e nel volontariato. Secondo una prima ricostruzione, il ... trnews.it

#Emanuele Grecuccio muore a soli 33 anni, la febbre alta, il ricovero e il decesso improvviso: «Ucciso da un virus» x.com

MAMMA MUORE A 55 ANNI IN UN TERRIBILE FRONTALE | Grave la figlia di 12 anni -> https://www.nordest24.it/incidente-mortale-chi-era-vittima facebook