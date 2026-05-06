Brin Park auto si ribalta tra le scorribande | Emergenza sicurezza servono controlli

Un'auto si è ribaltata nel parco commerciale Brin Park, un episodio che si aggiunge a una serie di segnalazioni di cittadini riguardanti schiamazzi, corse notturne e situazioni di potenziale pericolo nella zona. La questione sicurezza è stata più volte sollevata, con richieste di controlli più severi per garantire la tranquillità e la sicurezza di chi frequenta l’area.

BRINDISI – Un’auto ribaltata. È l’ennesimo episodio che riaccende i riflettori sul parco commerciale Brin Park, da mesi al centro delle segnalazioni dei cittadini per schiamazzi, corse notturne e situazioni al limite della sicurezza. L’incidente si è verificato nella serata di martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Auto si ribalta nel Brin Park: grande spavento per i giovani a bordoBRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione nella serata di oggi (martedì 5 maggio) nel Brin Park, al rione Sant'Elia, dove si è ribaltata... Le scorribande dei maranza. Furti, danni alle auto e vandalismi. Il parroco: "Servono controlli"Lo scooter di un ragazzino rubato e distrutto, una bicicletta sparita da un garage, estintori svuotati sulle auto in sosta, razzìa di superalcolici... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Auto si ribalta nel Brin Park: grande spavento per i giovani a bordo; Ampliamento Brin Park, il Tar al Comune: Basta con le attese dilatorie, decidere subito sulle modifiche al progetto; Brin Park, auto si ribalta tra le scorribande: Emergenza sicurezza, servono controlli; Brin Park, allarme sicurezza: Quarta chiede interventi urgenti. Rapina con pistola all'Eurospin del Brin Park: panico fra i clientiPanico nel supermercato Eurospin del Brin Park, a Brindisi lungo la Statale 7 per Mesagne e Taranto: attorno alle 18.30 odierne è stata consumata una rapina. In due, armati di pistola ed incappucciati ... quotidianodipuglia.it +++PERICOLOSO INCIDENTE NEL BRIN PARK A BRINDISI, PERDE IL CONTROLLO DELLA FIAT PANDA NEL PARCHEGGIO DEL PARCO COMMERCIALE E FINISCE FRONTALMENTE SUL MARCIAPIEDE DAVANTI AL MEDIAWORLD SFONDANDO UN - facebook.com facebook