Auto si ribalta nel Brin Park | grande spavento per i giovani a bordo

Nella serata di oggi nel Brin Park, situato nel rione Sant'Elia, un'auto è finita su un fianco mentre era in movimento. A bordo si trovavano alcuni giovani che hanno vissuto attimi di paura a seguito del ribaltamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone coinvolte e verificare le condizioni dell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione nella serata di oggi (martedì 5 maggio) nel Brin Park, al rione Sant'Elia, dove si è ribaltata un'auto con dei giovani a bordo. L'episodio si è verificato intorno alle ore 21.30. L'unica attività aperta del parco commerciale era il Mc Donald's, ma.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Auto con una famiglia a bordo si ribalta nel fosso: madre ferita, in ospedale in elicottero Intervento della polizia al Brin Park: scovata un'auto rubataBRINDISI - Diversi agenti della sezione volanti della questura di Brindisi e del reparto prevenzione crimine sono entrati in azione nel primo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ampliamento Brin Park, il Tar al Comune: Basta con le attese dilatorie, decidere subito sulle modifiche al progetto; Assalto armato al Mc Donald's: perquisizioni in città e filmati al setaccio; Fumano sul bus, autista si sente male. Primavera all’aperto con Happy Casa Store! Scopri i nostri scivoli e case giocattolo, perfetti per far divertire i più piccoli all’aria aperta con i primi raggi di sole! Vieni a trovarci al Parco Commerciale #brinpark! - facebook.com facebook