In diverse zone della città si sono verificati recenti episodi di vandalismo e furti, tra cui il furto e il danneggiamento di uno scooter di un minorenne e la sparizione di biciclette da un garage. Inoltre, sono stati segnalati episodi di vandalismo come l’estintore svuotato su auto parcheggiate e una rapina in un supermercato, dove sono stati rubati numerosi superalcolici. Il parroco ha chiesto maggiori controlli per arginare questi comportamenti.

Lo scooter di un ragazzino rubato e distrutto, una bicicletta sparita da un garage, estintori svuotati sulle auto in sosta, razzìa di superalcolici in supermercato. È il bilancio delle ultime scorribande dei maranza nella zona tra il tribunale e via Mameli a Macerata. Gli episodi risalgono tutti allo scorso fine settimana e hanno creato un certo allarme nel quartiere, anche se non è chiaro se ad agire sia un unico gruppo di baby vandali o se gli episodi siano riconducibili a più bande. Resta, in ogni caso, la preoccupazione dei residenti, che nelle scorse settimane avevano dovuto fare i conti con una serie di incursioni dei ladri. Stando a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le scorribande dei maranza. Furti, danni alle auto e vandalismi. Il parroco: "Servono controlli"

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