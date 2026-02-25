Bresh è stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la prima condotta da Carlo Conti dopo l’addio di Amadeus, portando la sua musica in concerto in tutta Italia e vincendo numerosi riconoscimenti. Elisa Maino è una delle influencer più amate in Italia con ben 3,1 milioni di followers su Instagram, tantissimi contratti con brand internazionali molto famosi nel campo del beauty e della moda, prossima concorrente della nuova edizione di Pechino Express, in coppia con l’amico Mattia Stanga. La relazione tra i due è sempre stata tenuta lontano dei riflettori, salvo qualche piccola apparizione pubblica, ma ora si mormora che si sia conclusa per sempre. Secondo recenti gossip la relazione tra Bresh ed Elisa Maino si sarebbe ufficialmente conclusa, lontano dai riflettori come è sempre stata tenuta in questi anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Elisa Maino, l’ex fidanzata di Bresh e perché è finita

Leggi anche:

È finita tra Bresh ed Elisa Maino, Hudson Williams bacia tutti e Chiara Ferragni riparte da sé stessa

Elisa Maino e Bresh si sono lasciati?

Temi più discussi: Chi è Elisa Maino, la giovane influencer che ha conquistato TikTok; Bresh al Suzuki stage. La storia con Elisa Maino, il prezzo del successo, la rapina a Los Angeles: Ho accettato le regole...; Anna Lou Castoldi a Sotto Sanremo: chi è, genitori e vita privata; Sotto Sanremo: il Festival giovane di Anna-Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi.

Bresh al Suzuki stage. La storia con Elisa Maino, il prezzo del successo, la rapina a Los Angeles: «Ho accettato le regole dell'industria ma ho mantenuto un piede fuori»Bresh torna per la terza volta a Sanremo ma non in gara. Dopo aver partecipato al Festival lo scorso anno e avere duettato con Emma nella serata delle cover a Sanremo 2024, il cantautore ... leggo.it

Elisa Maino, chi è la fidanzata di Bresh/ Curioso retroscena su Sanremo: Ci ha preso tutti con la frusta…Da ormai diverso tempo il cuore di Bresh batte per la fidanzata Elisa Maino. Il cantante genovese è uscito allo scoperto con la sua giovane compagna dopo Sanremo 2025, dove lei lo ha accompagnato, ... ilsussidiario.net

Anna Lou Castoldi arriva a Sanremo per condurre il salotto “Sotto Sanremo” insieme a Nicole Rossi ed Elisa Maino - facebook.com facebook