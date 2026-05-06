Brescia | svuota armadi al Der Mast

Domenica 10 maggio si svolge a Brescia l’evento “Svuota Armadi” organizzato da Alchimia Aps. L’iniziativa invita le persone a portare i vestiti usati per scambiarli o venderli, promuovendo così la moda circolare e un approccio più consapevole allo shopping. L’appuntamento si tiene presso il locale Der Mast, dove sarà possibile partecipare e scoprire capi di abbigliamento con personalità.

Domenica 10 maggio torna lo Svuota Armadi di Alchimia Aps, l’evento dedicato alla moda circolare, alla ricerca di capi con personalità e a un modo più consapevole di vivere lo shopping. All’interno della giornata, il pubblico potrà scoprire una selezione curata di capi vintage e second hand.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Brescia: Svuota armadi al teatro Der Mast Brescia: speed date al teatro Der MastDomenica 1 marzo, dalle ore 18:30, il Teatro Der Mast ospiterà una nuova edizione dello Speed Date, un appuntamento dedicato a chi ha voglia di...