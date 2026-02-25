Brescia | Svuota armadi al teatro Der Mast

Dalle 10.00 alle 20.00, il pubblico potrà scoprire una selezione di espositori con abbigliamento femminile e maschile second hand e vintage, accessori moda ricercati e pezzi unici capaci di raccontare storie e personalità. Accanto alla moda, saranno presenti artisti e creativi specializzati in upcycling e riciclo creativo, che proporranno creazioni originali realizzate a partire da materiali recuperati e reinventati. Non mancheranno inoltre alcuni mobili e qualche decorazione per la casa recuperati e decorati in stile shabby chic. L'evento non sarà soltanto un'occasione di shopping consapevole, ma anche un momento di incontro e condivisione. Il bar del teatro sarà attivo per tutta la giornata e, dalle 18.00 alle 20.00, sarà possibile gustare un fantastico aperitivo, pensato per concludere la giornata in un'atmosfera conviviale e festosa. A rendere l'esperienza ancora più originale, saranno presenti anche due cartomanti, pronte ad aggiungere un tocco di magia e curiosità all'evento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

