Intitolazione di un area pubblica a Sergio Ramelli FdI all' amministrazione | Accelerare l' iter

Un anno dopo la proposta di intitolare un’area pubblica a Sergio Ramelli, esponenti di Fratelli d’Italia e Lega Giovani chiedono all’amministrazione comunale di accelerare i tempi. Il deputato di Fratelli d’Italia, accompagnato dai coordinatori provinciali e cittadini del partito, ha inviato una richiesta ufficiale per procedere con la definizione dell’iter. La richiesta si riferisce alla necessità di portare avanti rapidamente la procedura di assegnazione.

La proposta era stata fatta un anno fa da Fratelli d'Italia e Lega Giovani e ora il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, unitamente ai coordinatori provinciale e cittadino, Stefano Cardelli e Andrea Cocchini, chiede all’amministrazione comunale di accelerare l’iter per.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Area verde intitolata a Sergio Ramelli, studente ucciso dall’odio politicoFerrara ha intitolato un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese vittima della violenza politica negli Anni di Piombo, a 50 anni... Intitolazione di una via a Ramelli, l’Anpi: “Scelta elettoralistica e divisiva”Continua a far discutere la decisione del Comune di Agrigento di intitolare una via a Sergio Ramelli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cerimonia di intitolazione stradale a Tommaso Di Martino nel quartiere Pianura; Mirano ha partecipato il 15 aprile alla cerimonia internazionale per l’intitolazione del percorso di fuga di Luigi Baldan, concittadino e Internato Militare Italiano, dal campo di lavoro di Säckisch (oggi Kudowa-Zdrój, Polonia) a Náchod (Repubblica Ceca); Intitolazione di un area pubblica a Sergio Ramelli, FdI all'amministrazione: Accelerare l'iter; Poggibonsi rende omaggio a Le staffette partigiane. Intitolazione per il 25 aprile. Ferrara intitola un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli - DICHIARAZIONI E FOTOAlla cerimonia, oltre al vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni, proponente della intitolazione, hanno preso parte autorità di rilievo nazionale come l'On. Paola Frassinetti, sottosegretario al ... cronacacomune.it Il parco di Pagnana intitolato alla maestra Liliana Lensi: Importante il suo contributo per EmpoliUna bella mattinata di sole e di emozioni. Questa mattina (sabato 18 aprile 2026) si è svolta la seconda intitolazione di un luogo pubblico, un’area a ... gonews.it Lunedì 27 aprile la cerimonia di intitolazione. Il sindaco: «Un 18enne vittima dell’odio» - facebook.com facebook Questa mattina a Torriglia, ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione della Strada Provinciale 59 a Piero, a Giuseppe Piero Fossati. Nel ricordo di una persona immensa, semplice, lungimirante, capace, operativa e dal cuore bello x.com