Sgombero nei distributori | 58 lavoratori irregolari sanzioni da 570.000€

Un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza di Messina, l’Inps e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha identificato 58 lavoratori irregolari presso due distributori di carburante a Barcellona Pozzo di Gotto. Sono state contestate sanzioni per circa 570.000 euro. L’intervento ha riguardato un’attività di controllo sulla regolarità delle assunzioni e delle condizioni di lavoro in quella zona.

Un’operazione coordinata tra la Guardia di Finanza di Messina, l’Inps e l’ispettorato Nazionale del Lavoro ha portato alla luce una gestione irregolare della forza lavoro presso due distributori di carburante a Barcellona Pozzo di Gotto. Durante i controlli, le autorità hanno individuato 27 lavoratori impiegati senza alcuna tutela contrattuale e altre 31 persone in posizione irregolare, determinando sanzioni pecuniarie per un totale di 570.000 euro. Le radici di un controllo sistematico. L’intervento odierno non è un episodio isolato, ma si inserisce nel solco di un percorso investigativo già avviato dalla Procura di Barcellona PdG lo scorso ottobre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sgombero nei distributori: 58 lavoratori irregolari, sanzioni da 570.000€ Notizie correlate Leggi anche: Prezzi ’ritoccati’ del carburante. Blitz nei distributori irregolari. Prime sanzioni fino a 2mila euro Cinque lavoratori irregolari e menù privo di informazioni. Maxi multa da 20.000 euroNella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Priverno, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo... Panoramica sull’argomento Lavoro nero nei distributori di carburante: 58 irregolari scoperti a Barcellona Pozzo di Gotto, sanzioni per 570mila euroMESSINA - Operazione congiunta dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, con il supporto dell’INPS e dell’Ispettorato ... newsicilia.it Ex distributore Esso. Dopo lo sgombero arrivano le ruspeDopo il repulisti, la demolizione. Ruspe in azione, nella giornata di ieri, per abbattere la tettoia e quello che ... ilgiorno.it