Blitz a Giarre | 42.000€ di sanzioni tra cibo non tracciato e irregolarità

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno condotto un intervento a Giarre coinvolgendo diversi locali e una struttura per anziani. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni per un totale di 42.000 euro, legate a irregolarità nel settore alimentare e alla mancata tracciabilità di alcuni prodotti. L’operazione ha portato alla chiusura temporanea di alcune attività e al sequestro di merce non conforme alle normative.

? Cosa sapere Blitz della polizia a Giarre tra locali e residenza per anziani con 42.000 euro di sanzioni.. Controlli su tracciabilità alimentare e sicurezza elettrica portano al sequestro di cibo e lavoratori irregolari.. Quarant?mila euro di sanzioni e sequestri di alimenti non tracciati segnano il bilancio di un blitz della polizia coordinata da una task force specializzata tra le strade e i locali di Giarre nei giorni scorsi. L’operazione, che ha le pattuglie muoversi con costanza tra piazze e luoghi di aggregazione, è stata concepita per intensificare la vigilanza sulla sicurezza pubblica e sul rispetto delle norme che regolano i luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Giarre: 42.000€ di sanzioni tra cibo non tracciato e irregolarità Notizie correlate Controlli della polizia a Giarre, blitz nei locali e in una residenza per anziani: sanzioni per 42 mila euroUna mirata operazione di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla polizia nell’ambito di uno specifico piano... Blitz in una discoteca abusiva a Vignola, gravi irregolarità e sanzioni per 25mila euroDiscoteca abusiva scoperta a Vignola grazie all'intervento organizzato dalla polizia locale dell'Unione terre di Castelli con la partecipazione...