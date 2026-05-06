Brescia nuovo casco refrigerante per combattere l’alopecia oncologica

A Brescia è stato sviluppato un nuovo casco refrigerante destinato a contrastare l’alopecia provocata da trattamenti oncologici. Il dispositivo utilizza un sistema di raffreddamento che riduce temporaneamente l'afflusso di sangue al cuoio capelluto, proteggendo i follicoli dai effetti dei farmaci. La tecnologia è stata resa disponibile grazie a una collaborazione tra ricercatori e aziende del settore sanitario, che hanno facilitato l’acquisto e la distribuzione del casco.

? Cosa scoprirai Come funziona il meccanismo di raffreddamento per proteggere i capelli?. Chi ha reso possibile l'acquisto di questa nuova tecnologia medica?. Perché il benessere estetico è diventato parte della cura oncologica?. Quali altri progetti supporta l'associazione per le pazienti bresciane?.? In Breve L'associazione ESA ha già garantito il trattamento a 70 pazienti in un anno.. La Breast Unit gestisce 3.000 pazienti in follow-up e 476 interventi nel 2025.. ESA offre progetti come Familiarità, Bella in ospedale e Cucina Sana a Brescia.. Il dispositivo è stato presentato con Luigi Cajazzo, Nini Ferrari, Rebecca Pedersini e Alfredo Berruti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, nuovo casco refrigerante per combattere l’alopecia oncologica Notizie correlate Leggi anche: Un casco refrigerante contro la caduta di capelli Treviso respira: nasce un nuovo polmone verde per combattere il caldo? Cosa sapere Il Comune di Treviso aderisce alla campagna Mosaico Verde per forestare il quartiere Selvana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Breast Unit Spedali Civili di Brescia: Esa dona alle pazienti un nuovo casco refrigerante; Un casco refrigerante contro la caduta di capelli; Finali territoriali di pallavolo: a Rodengo Saiano tre giorni di sfide per tutte le categorie - Radio Bruno; La Polizia Locale di Brescia ha recuperato in meno di 30 minuti un’auto rubata in via del Gallo, arrestando due giovani responsabili - Radio Bruno. Brescia, alla Breast Unit del Civile un casco refrigerante per prevenzione alopeciaIl dispositivo medico è stato donato da ESA – Educazione alla Salute Attiva - per la prevenzione della perdita dei capelli nelle pazienti sottoposte a terapie oncologiche. quibrescia.it Un casco refrigerante contro la caduta di capelliUn casco refrigerante per le chi affronta la chemioterapia. Lo ha donato Esa - Educazione alla salute attiva, alla ... ilgiorno.it È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi - facebook.com facebook Reyer Venezia, mercato italiani già caldo: Wheatle verso Brescia, valutati Petrucelli e Jakimovski x.com