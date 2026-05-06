Brescia | festa del riuso 2026

A Brescia, l’Associazione Perlar ha annunciato una giornata dedicata all’economia circolare, al recupero e alla condivisione che si terrà al Parco Pescheto in via Lamarmora. L’evento, denominato Festa del Riuso 2026, si svolgerà nel corso della giornata e coinvolgerà diverse attività rivolte alla promozione di pratiche sostenibili. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui temi del riuso e del riciclo, con particolare attenzione alle possibilità offerte dal riutilizzo creativo.

L'Associazione Perlar organizza una giornata dedicata all'economia circolare, al recupero e alla condivisione al Parco Pescheto in via Lamarmora a Brescia.Il programma prevede:Dalle 9 alle 18Apertura degli stand dell'usato dedicati al vintage e all'upcyclingSpazi informativi a cura delle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Carnevale sostenibile a Quarto d’Asti: bambini protagonisti di una festa di colori e riuso creativo.Quarto d’Asti, piccolo comune del Piemonte, si è trasformato oggi in un palcoscenico di gioia e creatività grazie alla parata di Carnevale... Pronostico Vicenza-Brescia: è sempre festaVicenza-Brescia è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla Campionato vinto da un paio di... Panoramica sull’argomento Si parla di: A Brescia è stata inaugurata la sesta isola ecologica; La zona Nord ha la sua isola ecologica: in via Pertusati il nuovo polo per la raccolta dei rifiuti - BresciaToday.