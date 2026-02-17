Carnevale sostenibile a Quarto d’Asti | bambini protagonisti di una festa di colori e riuso creativo

A Quarto d’Asti, la scuola elementare ha organizzato una festa di Carnevale, portando in strada bambini e genitori per un evento all’insegna del riuso e dei colori. La manifestazione, nata per promuovere pratiche sostenibili, ha visto i piccoli realizzare maschere e costumi con materiali riciclati, creando un vero e proprio spettacolo di fantasia e creatività. La partecipazione di tutta la comunità ha trasformato il centro del paese in un’esplosione di allegria e idee, rafforzando il legame tra i cittadini e l’ambiente.

Un Carnevale di carta e comunità: i bambini di Quarto d’Asti colorano il Piemonte. Quarto d’Asti, piccolo comune del Piemonte, si è trasformato oggi in un palcoscenico di gioia e creatività grazie alla parata di Carnevale organizzata dalla sua scuola elementare. Un’esplosione di colori, suoni e impegno civico che ha coinvolto l’intera comunità in una festa che celebra la tradizione e guarda al futuro con un occhio attento alla sostenibilità. L’energia della sfilata: un progetto educativo e comunitario. Nel cortile della scuola elementare, l’attesa era palpabile. I bambini, armati di strumenti musicali artigianali – maracas, campanelli, tamburelli – si preparavano a invadere le vie del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Asti, Carnevale green per i bambini: un laboratorio creativo con materiali di recupero.Asti si prepara a un Carnevale diverso dal solito.

Asti, Carnevale di Solidarietà: Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF.Il Carnevale di Asti si è svolto domenica 15 febbraio alla Casa delle Donne e dei Bambini, attirando molte famiglie fragili e raccogliendo doni per l'UNICEF.

