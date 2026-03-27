Pronostico Vicenza-Brescia | è sempre festa

La partita tra Vicenza e Brescia si disputa nella trentatreesima giornata di Serie C, con il campionato ormai concluso da alcune settimane. Si tratta di un match che, per il momento, non ha implicazioni in classifica. La sfida si svolge in una giornata in cui entrambe le squadre si affrontano senza obiettivi di classifica, e verrà trasmessa in diretta televisiva e streaming.

Vicenza-Brescia è una partita della trentaquattresima giornata di Serie C: pronostico, formazioni e dove vederla Campionato vinto da un paio di giornate. Il Vicenza ha iniziato a programmare la Serie B da un pezzo e adesso vuole onorare il campionato. E vuole farlo anche nella gara contro il Brescia, secondo in classifica, in programma nel pomeriggio di domenica. (Profilo Ufficiale Instagram Vicenza) – Ilveggente.it Ora, è evidente che i veneti qualche mezzo passo falso – se così possiamo definirlo – da qui alla fine dell’anno potrebbero anche commetterlo. Ma è altrettanto evidente che non vogliono proprio perdere partite così, senza giocarle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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