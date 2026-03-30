Spalletti Juve si attende l’annuncio del rinnovo Sky | Potrebbe arrivare proprio quel giorno

Si attende una comunicazione ufficiale riguardante il rinnovo contrattuale dell’allenatore in carica, con alcune fonti che indicano la possibilità di un annuncio in una data precisa. La notizia ha generato aspettative nel settore e tra i tifosi, che seguono con attenzione gli sviluppi. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata, anche se le indiscrezioni suggeriscono una prossima comunicazione.

. Le ultime sul futuro del tecnico. Il percorso di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è ormai destinato a proseguire con un prolungamento contrattuale. L’impatto del tecnico toscano sull’ambiente bianconero è stato totale, riuscendo non solo a trasmettere un’identità tattica chiara e propositiva alla squadra, ma anche a forgiare una mentalità vincente e a infondere un profondo senso di appartenenza nei giocatori. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata I vertici della dirigenza torinese e l’intera proprietà sono rimasti estremamente soddisfatti dell’evoluzione del progetto tecnico e sono pronti a blindare l’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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