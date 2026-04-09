In Thailandia la chiamata per il militare dipende da una lotteria Ma quest’anno hanno partecipato solo 70 ragazzi

In Thailandia, il richiamo obbligatorio per il servizio militare viene deciso attraverso una lotteria annuale. Ogni aprile, i giovani tra i 21 e i 29 anni vengono estratti casualmente per determinare chi dovrà prestare servizio. Quest’anno, il numero di partecipanti è stato di soli 70 ragazzi, un dato molto inferiore rispetto alle edizioni precedenti. La selezione avviene in modo casuale, senza coinvolgimento diretto delle autorità.

Ogni aprile i ragazzi thailandesi tra i 21 e i 29 anni affrontano una tradizione unica: la lotteria del servizio militare. Anche se sembra un po’ la trama di Hunger Game s è proprio così. A scegliere se dovrai fare due anni di servizio militare o se sei esentato lo decide un biglietto estratto a sorte da un barattolo di metallo (quello che si vede nell’immagine qui sopra). Mentre alcuni scelgono volontariamente di arruolarsi, i restanti partecipano a questa estrazione per determinare se dovranno servire nell’esercito o saranno esentati. Come funziona. La selezione è gestita dall’ Esercito Reale Thailandese attraverso una rete che comprende gli uffici di Bangkok, i comandi provinciali e gli uffici distrettuali, fino alla Divisione di Coscrizione del Comando di Difesa Territoriale. 🔗 Leggi su Open.online

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