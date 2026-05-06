Bradisismo bollettino settimanale 27 4-03 5

Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio, la sismicità nella regione si è mantenuta stabile, con un totale di 13 eventi sismici registrati. Tutti i terremoti hanno avuto una magnitudo massima di 1,0. Non sono stati segnalati danni o spostamenti significativi legati alle scosse di piccola entità. I dati sono stati raccolti attraverso le reti di monitoraggio sismico ufficiali.

Per quanto riguarda la sismicità, c’è poco da segnalare: sono stati registrati 13 eventi con magnitudo massima Md = 1.1 ± 0.3. Passando alla deformazione del suolo, i dati satellitari perfezionati sono disponibili fino alla settimana 13–19 aprile. Nelle quattro settimane precedenti (dal 16–22 marzo al 13–19 aprile), quindi circa un mese, il sollevamento complessivo è stimato in 8 ± 3 mm (intervallo 5–11 mm). Si tratta di un valore in diminuzione rispetto alle quattro settimane precedenti (12 ± 3 mm), influenzato dalla fase di relativa stasi osservata tra fine marzo e inizio aprile. Per quanto riguarda invece le soluzioni giornaliere (non ancora perfezionate), il periodo 19 aprile – 3 maggio mostra un sollevamento di circa 7 ± 4 mm (intervallo 3–11 mm).🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate Leggi anche: Bradisismo: bollettino settimanale 23/01-01/03 Leggi anche: Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Campi Flegrei, bradisismo stabile con velocità di sollevamento del suolo di 10 mm al mese: il bollettino INGV; Bradisismo, sismicità ai minimi storici: sollevamento del suolo stabile a 1 cm al mese. Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: 28 eventi sismici, bradisismo resta da 2,5 cm al meseTerremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale, tutti gli eventi sismici avvenuti fra il 29 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 L’Osservatorio Vesuviano ha diffuso il bollettino ... ilsussidiario.net Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: solo 48 scosse, ma bradisismo resta altoTerremoto Campi Flegrei, ecco il nuovo bollettino settimanale: si segnalano solo 48 eventi sismici dal primo al sette dicembre, tutti i dettagli E’ online il nuovo bollettino settimanale con tutti i ... ilsussidiario.net Al civico 15 di Via Campi Flegrei debutta un format ibrido tra ristorazione, mixology e intrattenimento che non ha paura del bradisismo e della crisi economica. Il progetto è firmato da una cordata di imprenditori di famiglie storiche del territorio insieme al Grupp - facebook.com facebook