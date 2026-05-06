Il fenomeno boy sober riguarda chi decide di interrompere temporaneamente le relazioni sentimentali e gli incontri, concentrandosi esclusivamente su se stesso. La scelta di prendersi una pausa volontaria mira a dedicare più tempo alla propria crescita personale e al benessere. Questo trend sta attirando l’attenzione di un pubblico che desidera riflettere sui propri bisogni e priorità, lontano dalle pressioni sociali legate alle relazioni amorose.

Il boy sober è un trend che consiste nel prendersi una pausa volontaria da relazioni e dating per concentrarsi su sé stesse. La vita sentimentale, negli ultimi tempi, è messa parecchio alla prova: tra dating app, difficoltà a fidarsi e red flag ambulanti. È una pausa strategica per ristabilire la nostra energia e fare chiarezza sui nostri bisogni. Cos’è davvero il boy sober (e no, non è una tecnica anti-uomini). Conosci un ragazzo, parlate per qualche giorno sui social e finalmente uscite. L’appuntamento non è dei migliori ma resta passabile. Parlate ancora qualche giorno, ti crei una speranza e poi lui scompare. L’ennesima conoscenza andata male.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Boy sober, prendersi una pausa dagli uomini (e riprendere in mano il proprio tempo)

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