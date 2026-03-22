Il Napoli ha ottenuto risultati eccellenti nelle ultime settimane, con una serie di vittorie che hanno rafforzato la sua posizione in classifica. La squadra ha mostrato un percorso positivo, grazie anche al ritorno di alcuni giocatori chiave. Nel frattempo, l’allenatore ha annunciato di stare considerando una pausa, suscitando sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Le ultime settimane sono probabilmente le migliori in assoluto della stagione del Napoli. I partenopei sembrano essersi ritrovati ed anche grazie al rientro di diversi top, stanno infilando una serie di vittorie che hanno di fatto messo in ghiaccio la qualificazione in Champions League e non solo. In attesa della risposta dell’Inter, la vetta dista ora sei punti, con la speranza che i nerazzurri possano subire la pressione degli azzurri e del Milan. Intanto, però, Antonio Conte sembra pronto ad un clamoroso colpo di scena. Conte pronto ad una pausa: vuole ricaricare le pile per il finale di stagione. Il Napoli si appresta a vivere queste ultime partite con la consapevolezza di non poter fare altro che vincere per sperare in qualche passo falso di chi è davanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clamoroso Napoli, Conte spiazza tutti: “Sta pensando di prendersi una pausa”

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