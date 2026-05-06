Boxeur al Teatro Manzoni Calenzano

Da firenzetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, la rassegna INCONTRI prosegue con "BOXEUR", uno spettacolo pluripremiato scritto e diretto da Maura Pettorruso e interpretato da Stefano Pietro Detassis. Già vincitore del Premio “RETABLO” 2024, questa produzione porta sul palco del Manzoni la boxe come metafora di resistenza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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