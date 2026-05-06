Boxeur al Manzoni | il ring come metafora di riscatto e memoria

Un evento al Manzoni mette in luce il rapporto tra il pugilato, la memoria e il riscatto. La riflessione si concentra su come un atleta di boxe abbia affrontato le difficoltà legate alle esperienze nei campi di concentramento. Due uomini, accomunati da un passato di sofferenza, sono al centro di questa narrazione, che si svolge attraverso immagini e testimonianze.

? Cosa scoprirai Come può un pugile sopravvivere all'orrore dei campi di concentramento?. Chi sono i due uomini legati da un filo di sofferenza?. Perché la disciplina del ring diventa uno strumento di resistenza civile?. Cosa accade quando il dolore si trasforma in un linguaggio poetico?.? In Breve Scritta e diretta da Maura Pettorruso con protagonista Stefano Pietro Detassis. Premio RETABLO 2024 vinto dalla produzione di Boxeur. Biglietto posto unico al costo di 12 euro per l'evento. Prenotazioni via email all'indirizzo [email protected]. Il prossimo 10 maggio alle ore 21,15 il Teatro Manzoni Calenzano ospiterà la messa in scena di Boxeur, un monologo che mette in luce la resilienza umana attraverso la boxe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxeur al Manzoni: il ring come metafora di riscatto e memoria Notizie correlate "Boxeur" al Teatro Manzoni CalenzanoDomenica 10 maggio, la rassegna INCONTRI prosegue con "BOXEUR", uno spettacolo pluripremiato scritto e diretto da Maura Pettorruso e interpretato da... Leggi anche: È morto il boxeur 'Rafi' Lucherini: in paese era un'icona, dentro e fuori dal ring Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Boxeur al Teatro Manzoni; Boxeur al Teatro Manzoni Calenzano; Calenzano: lo spettacolo Boxeur al teatro Manzoni; Cinema Teatro Manzoni, ecco la programmazione del weekend. Boxeur al Teatro ManzoniCALENZANO - La rassegna Incontri del Teatro Manzoni ospita domenica 10 maggio, alle 21.15, Boxeur, un’opera di narrazione scritta e diretta da Maura ... piananotizie.it Ieri sera primo appuntamento di "Teatro in vigna" nella meravigliosa cornice della tenuta @oxenfeldwines ! In scena Boxeur con il nostro @ildeta e al piano @anna_libardi89, mentre si degustava il buonissimo Pinot Bianco della cantina. Grazie a @compag - facebook.com facebook