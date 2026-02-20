È morto il boxeur ' Rafi' Lucherini | in paese era un' icona dentro e fuori dal ring

Serafino ‘Rafi’ Lucherini, noto boxeur di Orzivecchi, è morto a 84 anni. La sua scomparsa è stata causata da problemi di salute legati all’età. Durante la sua carriera, si distinse per il suo spirito combattivo e la determinazione sul ring, conquistando l’affetto della comunità. Dopo aver lasciato il sport, rimase sempre presente nel paese, aiutando i giovani e partecipando alle iniziative locali. Rafi Lucherini resterà nella memoria come un uomo forte e generoso, che ha segnato il suo paese.

Si è spento a 84 anni Serafino 'Rafi' Lucherini, figura amata di Orzivecchi. Dopo la carriera da pugile, durante la quale si guadagnò il rispetto di tutti per il coraggio sul ring, restò una presenza costante nel paese, dove tutti lo ricordano come uomo generoso e instancabile. Nato a Orzinuovi il 26 gennaio 1941, dopo aver vestito la maglia azzurra nel 1960 come superleggero, nel 1962 diventò professionista, rimanendo imbattuto nei primi sette incontri. Tra il 1963 e il 1964 salì regolarmente sul ring del Palalido di Milano, conquistandosi la fama di pugile senza paura. La sua carriera professionistica conta 64 match: affrontò avversari di livello nazionale e internazionale.