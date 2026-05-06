Bove | Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita – FOTO

Un calciatore ha condiviso sui social la propria soddisfazione per aver ripreso ad allenarsi e aver riposto nuovamente il calcio al centro delle proprie attività. In una breve comunicazione, ha espresso la gioia di aver ripreso il ritmo e di aver riappropriarsi della passione sportiva. La dichiarazione è stata pubblicata online e ha attirato l'attenzione dei follower. Non sono stati forniti dettagli su eventuali dettagli medici o motivazioni specifiche del ritorno.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo Cassano non ha dubbi: «Curtis Jones per l’Inter? Sarebbe meglio di McTominay, ha grande qualità» Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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