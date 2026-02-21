Angelica Bove | Mattone racconta un momento tragico della mia vita Sono cresciuta povera oggi voglio di più

Angelica Bove racconta in un'intervista a Fanpage.it il suo percorso di avvicinamento a Sanremo 2026: dalla giovinezza in povertà al dolore della perdita, fino alla voglia di fare musica che l'ha portata sul palco dell'Ariston con "Mattone".🔗 Leggi su Fanpage.it

Angelica Bove presenta il suo primo album, "TANA", uscito lo scorso 30 gennaio con Atlantic RecordsWarner Music Italy.

Angelica Bove si apre prima della sua esibizione a Sanremo, raccontando di come si sente ad affrontare questa grande occasione con il brano Mattone.

Angelica Bove, 'un privilegio cantare la mia inquietudine e solitudine'(di Cinzia Conti) Un mattone pesa e far stare male ma può essere l'inizio di un percorso di ricostruzione. Dopo aver brillato tra le stelle di X Factor poco più che maggiorenne e aver agguantato il ... ansa.it

Chi è Angelica Bove, finalista a Sarà Sanremo / Da X Factor fino a Mattone, una emozionante canzoneAngelica Bove è una delle finaliste della trasmissione Sarà Sanremo ed è molto apprezzata dopo le esperienze a Sanremo Giovani e X Factor Angelica Bove è una delle finaliste della trasmissione Sarà ... ilsussidiario.net

Ki Sanrebbero le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 Fricco racconta chi sono Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio Blind, El Ma e Soniko: percorsi diversi, linguaggi diversi, lo stesso palco che può cambiare tutto. In collaborazione c - facebook.com facebook

È disponibile il primo album ufficiale di #AngelicaBove, fra le Nuove Proposte del Festival di @SanremoRai 2026 con 'Mattone'. Le dichiarazioni x.com