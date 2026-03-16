Il boss del Leeds dice Affiderei la mia vita ai miei ragazzi dopo aver combattuto al Palace

Il responsabile del Leeds ha dichiarato di affidarsi completamente ai propri giocatori, affermando di mettere la propria vita nelle loro mani. La sua affermazione arriva dopo aver partecipato a un match al Palace. La notizia è stata pubblicata online pochi minuti fa e riguarda una partita recente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze specifiche dell’evento.

2026-03-15 18:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Leeds Daniel Farke è stato soddisfatto del punto di battaglia mentre la sua squadra ha resistito al pareggio al Crystal Palace nonostante avesse 10 uomini per 45 minuti. Dominic Calvert-Lewin ha sbagliato un rigore per lo United, e poi hanno fatto espellere il terzino sinistro Gabriel Gudmundsson nei tempi di recupero del primo tempo. Il difensore ha ricevuto un secondo cartellino giallo dall’arbitro Thomas Bramall, che sembrava aver dimenticato di essere già stato ammonito. Dopo un ritardo, a Gudmundsson è stata mostrata una seconda carta e il Leeds è sceso a 10 uomini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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