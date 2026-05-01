Coppa del Mondo Boulder a Keqiao tre azzurre volano in semifinale

Nella tappa cinese di Keqiao della Coppa del Mondo Boulder, tre atlete italiane sono riuscite a superare le qualifiche e ad approdare alla semifinale. Le prove delle ginnaste hanno portato a un risultato positivo per la squadra italiana, che si è qualificata per il prossimo turno della competizione. La gara, in corso in Cina, vede le rappresentanti nazionali impegnate nelle fasi iniziali della manifestazione.

Buon avvio per l’Italia nella tappa cinese: Matuella, Moroni e Tesio superano le qualifiche e accedono al turno successivo Arrivano segnali incoraggianti dalla prima tappa di Coppa del Mondo Boulder in corso a Keqiao, in Cina. Al termine delle qualificazioni femminili, sono tre le atlete italiane capaci di strappare il pass per le semifinali, confermando un buon rendimento complessivo della squadra azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder: azzurri al via a KeqiaoDall’1 al 3 maggio in Cina prende il via la stagione mondiale: sette italiani in gara tra le stelle internazionali del boulder. Leggi anche: Arrampicata, al via la Coppa del Mondo Boulder a Keqiao: 7 azzurri in gara Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: DEBUTTA IL BOULDER MONDIALE A KEQIAO: 7 AZZURRI IMPEGNATI SULLE PARETI ASIATICHE; Coppa del Mondo Boulder 2025; Inizio della stagione dei Mondiali 2026: date, informazioni e streaming in diretta a colpo d'occhio; Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulder. Coppa del Mondo Boulder a Keqiao, tre azzurre volano in semifinaleBuon avvio per l’Italia nella tappa cinese: Matuella, Moroni e Tesio superano le qualifiche e accedono al turno successivo Qualifiche positive per l’Italia femm ... sportface.it Arrampicata sportiva: si parte! A Keqiao la prima tappa assoluta della Coppa del Mondo 2026Dopo una lunga attesa, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata è pronta ad andare in scena: si parte in Cina, dal 1° al 3 maggio, con una ... oasport.it Il tracciato della prima gara di coppa del mondo di DH 2026 - facebook.com facebook [ANSA] Sarebbero persone sempre del mondo arbitrale, al momento, quelle su cui sta lavorando la Procura di Milano e che sarebbero parte del presunto accordo del 2 aprile 2025, allo stadio di San Siro, con Gianluca #Rocchi per "combinare" la designazi x.com