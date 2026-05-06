Bottiglia di vodka venduta a un 16enne | scatta la multa per un negozio e per la famiglia del ragazzo
Durante un controllo, un negozio ha venduto una bottiglia di vodka a un ragazzo di 16 anni, portando alla sanzione amministrativa sia per l’esercizio commerciale che per la famiglia del minore. La normativa italiana vieta la vendita di alcolici ai minorenni, e le autorità hanno agito di conseguenza. La vicenda evidenzia come siano state applicate le multe previste dalla legge in queste circostanze.
Massima attenzione al consumo di alcolici tra i giovanissimi, con un negozio che viene multato a seguito di un controllo. La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha infatti predisposto una serie di monitoraggi in occasione della festività del Primo Maggio. Nel tardo pomeriggio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato il fermo del 16enne. La legale del ragazzo: “Non mangia e non dorme, è distrutto”Pavia, 23 aprile 2026 - "Ha risposto a tutte le domande, ha ricostruito il fatto.
Leggi anche: Salento, intimidazione nella notte: bottiglia incendiaria all'ingresso del negozio di fiori
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Uomo urla e barcolla sul cornicione del supermercato: poliziotto lo salva dopo lunghi minuti di trattativa; Le province canadesi ritirano dagli scaffali l’alcol statunitense; Una rara bottiglia di Château d’Yquem 1811 all’asta.
Alba Adriatica, lite a colpi di bottiglia in piazza: c’è un ferito - facebook.com facebook
Il Comune ha già scelto, ma non lo confessa: alcune zone sono diventate sacrificabili. Milano: internazionale di giorno e mediterranea di notte. Non impedisce, contiene; non reprime, gestisce; non sceglie tra residenti e business, finge di tenerli insieme, sinché x.com