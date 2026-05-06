Bottiglia di vodka venduta a un 16enne | scatta la multa per un negozio e per la famiglia del ragazzo

Durante un controllo, un negozio ha venduto una bottiglia di vodka a un ragazzo di 16 anni, portando alla sanzione amministrativa sia per l’esercizio commerciale che per la famiglia del minore. La normativa italiana vieta la vendita di alcolici ai minorenni, e le autorità hanno agito di conseguenza. La vicenda evidenzia come siano state applicate le multe previste dalla legge in queste circostanze.