Bottiglia di vodka venduta a un 16enne | scatta la multa per un negozio e per la famiglia del ragazzo

Da ravennatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo, un negozio ha venduto una bottiglia di vodka a un ragazzo di 16 anni, portando alla sanzione amministrativa sia per l’esercizio commerciale che per la famiglia del minore. La normativa italiana vieta la vendita di alcolici ai minorenni, e le autorità hanno agito di conseguenza. La vicenda evidenzia come siano state applicate le multe previste dalla legge in queste circostanze.

Massima attenzione al consumo di alcolici tra i giovanissimi, con un negozio che viene multato a seguito di un controllo. La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha infatti predisposto una serie di monitoraggi in occasione della festività del Primo Maggio. Nel tardo pomeriggio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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