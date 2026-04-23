A Pavia, è stato convalidato il fermo di un 16enne coinvolto nell’omicidio di un giovane. La difesa del ragazzo ha riferito che ha risposto a tutte le domande, ricostruendo i fatti, e sta affrontando la situazione con maggiore consapevolezza. La sua situazione fisica e psicologica sembra essere precaria, con riferimenti a difficoltà nel mangiare e nel dormire. La decisione giudiziaria ha confermato la misura cautelare.

Pavia, 23 aprile 2026 - "Ha risposto a tutte le domande, ha ricostruito il fatto. Sta prendendo consapevolezza e coscienza. E' distrutto, non mangia e non dorme". Lo riferisce l'avvocata Barbara Ricotti, che insieme al collega Filippo Beolchini assiste il 16enne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne morto in ospedale a seguito delle ferite riportate nell'aggressione alle 3.30 di domenica 19 aprile nel parcheggio dell'area Cattaneo a Pavia. La fiaccolata per Gabriele Vaccaro a Pavia L’udienza di convalida Nell'udienza di convalida di questa mattina, giovedì 23 aprile, il giudice minorile ha...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato il fermo del 16enne. La legale del ragazzo: “Non mangia e non dorme, è distrutto”

Omicidio Vaccaro, interrogato al Beccaria il 16enne accusato: È molto provato, sta molto male

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