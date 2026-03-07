Nella notte, ignoti hanno lasciato una bottiglia incendiaria all'ingresso del negozio di fiori

Un risveglio avvolto nell'ombra di un’intimidazione. Nel mirino di ignoti è finito il negozio di fiori "La Campanella", situato in via Piave a Matino, nel basso Salento. L'allarme è scattato intorno alle 07:30, quando i proprietari dell'attività, giunti sul posto per l'apertura, si sono trovati di fronte al raid notturno. Una delle vetrine del locale vistosamente annerita a causa di un principio di incendio che, fortunatamente, non si è propagato all'interno. Sulla seconda porta-vetrata: una bottiglia incendiaria, simile a una molotov rudimentale che fortunatamente non è esplosa, evitando danni ben più gravi. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari del Norm. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, intimidazione nella notte: bottiglia incendiaria all'ingresso del negozio di fiori

