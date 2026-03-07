Salento intimidazione nella notte | bottiglia incendiaria all' ingresso del negozio di fiori
Nella notte, ignoti hanno lasciato una bottiglia incendiaria all'ingresso del negozio di fiori
Un risveglio avvolto nell'ombra di un’intimidazione. Nel mirino di ignoti è finito il negozio di fiori "La Campanella", situato in via Piave a Matino, nel basso Salento. L'allarme è scattato intorno alle 07:30, quando i proprietari dell'attività, giunti sul posto per l'apertura, si sono trovati di fronte al raid notturno. Una delle vetrine del locale vistosamente annerita a causa di un principio di incendio che, fortunatamente, non si è propagato all'interno. Sulla seconda porta-vetrata: una bottiglia incendiaria, simile a una molotov rudimentale che fortunatamente non è esplosa, evitando danni ben più gravi. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i militari del Norm. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
