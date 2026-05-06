Botticino | visita alle cave di marmo

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 16:00 si svolgerà una visita guidata alle cave di marmo di Botticino, organizzata dal responsabile del Museo del Marmo Botticino. L'evento prevede un tour delle cave e, subito dopo, una degustazione di vino Botticino D. L'iniziativa è aperta a chi desidera conoscere da vicino il processo di estrazione e lavorazione del marmo locale.

Domenica 10 maggio 2026 si terrà alle ore 16:00 la visita alle cave di marmo di Botticino a cura del coordinatore del Museo del Marmo Botticino e a seguire degustazione vino Botticino D.O.C. presso le Cantine Tognazzi.L'evento durerà 1 ora circa più la degustazione. Il ritrovo è presso la pesa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate I nodi del marmo. “63 cave sono fuori legge”, il report di LegambienteCarrara, 16 febbraio 2026 – Secondo i dati dell’ultimo studio di Legambiente, 63 cave sarebbero fuorilegge. I numeri del marmo. Quasi metà delle cave ’sposa’ la filiera corta: "Siamo sulla via giusta"Crescita a due cifre, negli ultimi tre mesi, della lavorazione in loco del marmo. Aggiornamenti e dibattiti Botticino: visita alle cave di marmoDomenica 10 maggio 2026 si terrà alle ore 16:00 la visita alle cave di marmo di Botticino a cura del coordinatore del Museo del Marmo Botticino e a seguire degustazione vino Botticino D.O.C. presso le ... bresciatoday.it Botticino, Paolo Apostoli sindaco a soli 26 anni: Più sicurezza nelle cave e concessioni ventennaliAlle elezioni comunali di Botticino dell’8-9 giugno 2024, il candidato Sindaco Paolo Apostoli, sostenuto dalla lista Botticino in comune, ha trionfato con il 59,1% dei voti. Classe 1998, Apostoli si ... brescia.corriere.it